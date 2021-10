현대차 투싼 PHEV, 獨 3대 자동차 전문지 비교평가서 1위 달성

폭스바겐 티구안·푸조 3008·아우디 Q3스포트백 등 경쟁모델 모두 제쳐

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차의 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델인 투싼 플러그인하이브리드(PHEV)가 독일 3대 자동차 전문지의 비교평가에서 종합 1위를 휩쓸었다.

27일 현대차에 따르면 아우토 자이퉁(Auto Zeitung), 아우토 모토 운트 슈포트(Auto Motor und Sport), 아우토 빌트(Auto Bild) 등 독일 자동차 전문지 3개사는 최근 유럽시장에서 관심을 끌고 있는 PHEV SUV에 대한 비교평가를 각기 실시했다.

아우토 자이퉁은 이달 최신호에서 현대차 투싼, 폭스바겐 티구안, 푸조 3008, 오펠 그랜드랜드 등 4개 PHEV 차량을 대상으로 바디, 컴포트, 파워트레인, 주행특성, 친환경성 및 비용 등 5가지 항목에 걸쳐 비교평가를 실시했다.

투싼 PHEV는 이 평가에서 유럽식 주행 특성의 표본으로 평가받는 폭스바겐 티구안, 푸조 3008 등을 제치고 주행특성 분야에서 1위를 차지, 종합 평가 1위에 올랐다.

아우토 모토 운트 슈포트 역시 지난 8월 투싼 PHEV, 폭스바겐 티구안, 푸조 3008, 아우디 Q3 스포트백을 대상으로 비교평가를 실시했다. 7개 항목으로 이뤄진 이 매체의 평가에서도 투싼 PHEV는 바디, 파워트레인, 주행특성, 비용 등 4개 항목에서 1위를 기록하며 프리미엄 브랜드인 아우디 Q3 스포트백을 제치고 종합 1위를 차지했다.

지난 7월 실시된 아우토 빌트의 비교평가에서도 투싼 PHEV는 푸조 3008, 랜드로버 디스커버리 스포츠, 토요타 RAV4 등 경쟁차량을 제치고 종합 평가 1위에 랭크됐다.

현대차 관계자는 "세계 자동차 산업을 선도하는 자동차의 본고장 독일에서 투싼 PHEV가 다양한 브랜드의 경쟁차종을 제치고 권위있는 매체의 비교평가에서 종합 평가 1위를 차지한 것은 현대차의 기술력과 브랜드 경쟁력을 다시 한 번 입증한 것"이라면서 "무엇보다도 대상차종이 유럽시장에서 가장 주목받는 친환경 모델인 PHEV란 점은 투싼 PHEV 선전에 대한 기대감을 높이는 요인"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr