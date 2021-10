술자리서 여성 일행 수차례 폭행한 건설업자 검찰 송치

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 술자리에서 말다툼한 여성 일행을 폭행한 건설업자가 검찰에 넘겨졌다.

광주 동부경찰서는 여성 일행을 수 차례 폭행한 혐의(상해)로 건설업자 A(56)씨를 검찰에 송치했다고 26일 밝혔다.

A씨는 지난 12일 저녁 동구 한 주점에서 일행인 40대 여성 B씨를 수차례 때려 다치게 한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 술에 취한 A씨는 B씨와 대화 중 말다툼을 벌이다 폭력을 행사한 것으로 드러났다.

경찰은 피해자와 합의가 이뤄지지 않았고, 범죄 중대성을 감안해 지난 18일 구속영장을 신청했으나 검찰은 A씨가 범행을 시인하고 도주 우려가 없다고 판단해 검찰에서 반려됐다.

한편 당시 술자리에는 동부경찰서 소속 C경감, 국회의원 특별보좌관 출신 사업가가 동석했는데 C경감은 경찰임에도 불구하고 적절한 조치가 부족했다는 논란이 일면서 경찰은 감찰 조사를 벌이고 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr