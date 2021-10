함양군, 양파 재배 모든 과정 기계화 현장 연시회 개최

농림식품부·농협·생산자 등 참석, 기계화 통한 고령화·인력 부족 해소 기대

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 양파 재배의 모든 과정에 기계화가 추진된다. 양파의 정식에서 수확, 저장 등의 과정에 인력 부족 문제를 해결하려는 방안이다.

경남 함양군은 28일 오후 양파 재배 기계화 촉진을 위해 육묘에서부터 수확·저장까지 전(全) 과정의 기계화 기술을 선보인다고 26일 밝혔다.

이번 연시회에서는 단순히 양파 정식과정뿐만 아니라 육묘에서부터 수확·저장까지 전 과정 기계화 기술을 선보이며 생산자에게 기계화 이해를 돕는 것은 물론 향후 기계화 보급 확대에도 크게 이바지할 것으로 보인다. 농식품부, 함양군, 경상남도, 농협, 생산자, 농기계 회사 등이 참석한다.

이날 연시회에서는 기계 정식을 위한 양파 육묘 기술을 선보이고, 두둑 형성과 비닐피복 기술 및 기계 정식기를 이용한 정식과 붐스프레이어 등을 이용한 방제 및 저온저장 시설까지 시연한다는 방침이다.

특히 코로나19 팬데믹으로 외국인 근로자 입국 제한과 농번기 노동수요 집중 등으로 인건비 상승에 따른 농업인의 경영비 부담이 가중되는 상황에서 이번 연시회는 고질적인 일손 부족 문제를 해결하는 데 크게 도움이 될 것으로 기대된다.

군 관계자는 “이번 연시회를 통해 양파 정식 및 수확 과정에서 농촌의 고령화에 대응하고 인력 부족 문제를 해소하기 위해 농림축산식품부와 함께 양파 정식·수확기 등 관련 농기계를 연시·전시한다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr