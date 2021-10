전북도, 독립영화산업 발전 위한 업무협약 체결

전북독립영화협회·KT&G 전북본부와 영화교육사업 상호협력 강화

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 사단법인 전북독립영화협회, KT&G 전북본부가 ‘지역기반 영화교육사업 활성화를 위한 업무협약식’을 가졌다고 26일 밝혔다.

협약식에는 송하진 도지사와 박영완 전북독립영화협회 이사장, 이운재 KT&G 전북본부 본부장 등이 참석해 전북 영화산업 발전을 위한 뜻을 같이했다.

이번 협약은 영화 제작 및 영화인 역량 증진을 위한 사업발굴 지원 및 전북 영화산업 발전과 기관 간 교류 증진을 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용으로는 △영화 제작과 영화인 역량 증진을 위한 사업의 발굴 및 지원 △전북지역 영화인들에 대한 교육사업 추진 △전북 영화산업 발전과 기관 공동의 이익 증진에 필요한 사업 지원 등이다.

송하진 도지사는 “이번 업무협약을 통해 지역 내 영화문화발전과 전문인력양성을 위한 사업들을 상호 협력해 수행함으로써, 도내 영화인뿐 아니라 대학생들의 더욱 활발한 참여를 기대한다”고 말했다.

