[포토] '다르다 김밥'에서 즐기는 오징어 게임

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈) ‘다르다 김밥’ 매장에서 한정판으로 스페셜 메뉴 '오징어 김밥' 출시와 함께 오징어 복장으로 고객들에게 재미를 제공하고 있다. 행사기간은 오는 31일까지며 오징어 김밥은 한 개당 2500원이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr