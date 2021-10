▲서인자씨 별세, 정진수(엔씨소프트 수석부사장)·정항수(현대 GBFMS 상무)·정혜원씨 모친상, 이혜원·송수미씨 시모상, 박갑정(BKW 사장)씨 장모상 = 서울성모병원 장례식장 14호실, 발인 27일 오전 6시 50분.

