"미, 아프간 영공 우회로 파키스탄과 합의 임박"

[아시아경제 조유진 기자] 미국이 아프가니스탄에서 군사·정보 작전을 수행하기 위해 파키스탄 영공을 이용하기로 파키스탄 정부와 공식 합의에 임박했다고 미 CNN방송이 23일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다.

3명의 소식통에 따르면 미 당국자는 전날 의회 기밀 브리핑에서 이 같이 전했다. 파키스탄은 자체 대테러 노력에서 협력 교환을 위해 양해각서(MOU)에 서명할 의사를 표명했지만 협상이 아직 진행 중인 상황이라 조건은 변경될 수 있다고 소식통들은 전했다.

미군은 지난 8월 아프간 철군 이후 아프간 미국인과 현지인의 추가 대피, 이슬람국가(IS) 등 대테러 활동을 위한 군사·정보 작전이 필요한 가운데 이 같은 노력을 벌이고 있다고 CNN은 전했다.

현재 미국은 아프간 정보 수집 일환으로 아프간 접경 국가인 파키스탄 영공을 이용하지만 지속적 활용을 보장하는 공식 합의는 없다.

정찰용 드론을 띄울 경우 카타르나 아랍에미리트(UAE) 기지에서 출발해 아프간까지 거리가 너무 먼데다, 적대적 관계인 이란을 피해 파키스탄 영공을 이용해야 해 작전 능력을 제약하는 요인이 되고 있다.

파키스탄 외교부는 "암묵적 합의는 없다"면서도 "파키스탄과 미국은 역내 안보와 반테러에서 오랜 협력을 해왔고, 양측은 정기적인 협의에 관여하고 있다"고 밝혔다고 CNN은 전했다.

아프간 북쪽 국경을 접한 우즈베키스탄과 타지키스탄에 아프간 작전을 위한 미군을 주둔시키는 것도 최우선 선택지로 등장하고 있지만, 두 곳 다 러시아의 강한 반발에 부딪힐 수 있어 성사 가능성은 낮다.

한 소식통은 CNN에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 동의가 필요하기 때문에 몽상과 같은 일이라면서 '승산 없는 시도'일 수 있다고 평가했다. 이와 관련 국무부는 논평을 거부했다.

아프간을 담당하는 프랭크 매켄지 미 중부사령관은 지난달 의회에서 미국이 아프간을 들여다볼 능력이 있지만 제한적이라고 말했다.

또 향후 IS나 알카에다가 아프간을 테러 활동의 근거지로 사용하는 것을 막을 미국의 능력을 확신하지 못한다고 우려했다.

CNN은 조 바이든 미 대통령이 아프간 철수 후에도 아프간에서의 작전 능력을 유지할 것이라고 밝혔지만 의원들은 이 약속을 이행할 백악관의 능력에 의문을 표시해 왔다고 말했다.

미 상원 군사위원회 소속 짐 인호프 의원은 이날 기밀 브리핑 이후 "아프간에서의 테러 위협을 이해하고 추적하기에 나쁜 상황에 놓여 있다"며 "아프간에서 완전히 철수하기로 한 바이든 대통령의 결정 이전 보다 미국은 안전하지 않은 상황이라는 것을 확인했다"고 지적했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr