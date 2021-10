한국투자증권, 뱅키스 IRP·개인연금 이벤트 진행

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 88,500 전일대비 900 등락률 +1.03% 거래량 91,234 전일가 87,600 2021.10.25 13:39 장중(20분지연) 관련기사 증권가 1兆 클럽 가입 전망에도 목표가 하향 왜?증권사들 "코스피 2800선까지도 본다"한국투자증권 뉴욕 IB전담법인, 美 오피스빌딩 인수금융 주도 close 자회사 한국투자증권은 오는 12월 12일까지 뱅키스(BanKIS) 개인형퇴직연금(IRP), 개인연금 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

이벤트 기간 IRP 또는 개인연금 계좌를 신규로 개설하고 50만원 이상을 입금한 뱅키스 고객에게는 스타벅스 커피쿠폰을 지급한다. IRP와 개인연금 각 계좌로 순입금된 자산 금액에 따라 최대 3만원씩의 모바일 상품권을 추가로 지급한다.

개인연금은 다른 금융사의 연금을 이전하거나 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기 금액을 이전하는 경우 순입금 금액에 따라 최대 20만원의 혜택도 제공한다. IRP, 개인연금 및 ISA 고객은 해당 계좌를 통해 펀드를 매수할 경우 최대 25만원을 지급하는 이벤트도 신청할 수 있다.

수수료 혜택도 받을 수 있다. 현재 뱅키스 IRP는 운용관리수수료, 자산관리수수료, ETF·리츠 매매수수료가 무료다. 개인연금은 이벤트 혜택 이외에 12월 31일까지 ETF 온라인 매매 우대수수료가 적용된다.

뱅키스는 비대면 또는 시중은행을 통해 개설하는 한국투자증권의 온라인 거래 서비스다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr