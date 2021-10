[아시아경제 김종화 기자] 한일홀딩스는 박지훈 한일네트웍스 부사장을 사장으로 승진발령하는 등 계열사 임원 인사를 단행했다고 25일 밝혔다.

박 사장은 연세대 경제학과를 졸업하고 한일네트웍스 ICT사업부문장, 관리본부장을 역임했으며 한일네트웍스 대표이사 부사장으로 재직했다.

조성회 한일시멘트 상무는 한일산업 전무로 승진 이동했고, 박재수 한일네트웍스 상무는 전무로 승진했다. 또 한일시멘트의 나상철, 임섬근 이사대우와 김강호 한일네트웍스 상무보도 임원으로 승진했다. 발령일자는 다음달 1일이다.

