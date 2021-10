SK매직, 업계최초 ‘안마의자 69개월 렌탈 서비스’…월 2만원대 이용

제휴 카드 할인시 월 2만원대 이용 가능

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 안마의자를 최대 69개월까지 이용하는 장기 렌탈 서비스를 업계 최초로 도입했다고 25일 밝혔다.

해당 제품은 지난 4월 출시된 '소파형 고급 안마의자(모델명: MMC-145)'이다. 기존 월 렌탈료 6만7500원(59개월 기준)에 이용 가능했던 렌탈 서비스 기간을 이번에 연장했다.

69개월 기준 4만7500원에 이용할 수 있다. 제휴카드 이용 시 월 렌탈료를 최대 2만3000원 추가 할인해 2만원대에도 안마의자를 사용할 수 있다고 SK매직 측은 설명했다.

소파형 고급 안마의자는 동급 사양 최초로 '하체 트리플케어 안마 시스템'을 제공한다. 팔과 다리는 물론 종아리와 발까지 몸 전체를 시원하게 마사지한다. 고급스러운 감성의 소파 디자인을 적용해 마치 소파에 앉은 듯한 편안한 착석감을 제공하는 것이 특징이다.

SK매직 관계자는 "최근 20~30대 젊은층의 수요가 급격히 증가하고 내구성을 포함한 제품 기술력이 충분히 뒷받침된다고 판단해 업계 최초로 69개월 이상 이용할 수 있는 안마의자 장기 렌탈 서비스를 선보이게 됐다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr