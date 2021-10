카이스트, 10년전 받은 400주 '200만원→50억원' 초대박

교내 창업기업 상장 성공으로 큰 혜택

'휴보아빠' 오준호 명예교수, 2011년 창업때 주식 기부한 후 최근 상장

주식가격 대폭 올라 200만원에서 50억3900만원으로 가치 폭증

25일 발전기금 기증식....역대 가장 큰 금액

[아시아경제 김봉수 기자] 한국과학기술원(KAIST)은 '휴보 아빠'로 유명한 로봇 공학자 오준호 기계공학과 명예교수가 50억 원을 기부했다고 25일 밝혔다.

오 교수는 세계적인 로봇공학자이자 국내 최초의 이족보행 휴머노이드 로봇 '휴보'를 만들었다. 오 교수는 2011년 39번째 교내 창업 기업인 '레인보우 로보틱스'를 설립한 뒤 회사 주식의 20%를 학교에 기부했다.

이후 DRC-휴보를 개발해 출전한 세계 재난 로봇 경진대회인 '다르파(DARPA) 로보틱스 챌린지'에서 미국·일본 등 로봇 강국을 제치고 우승을 차지했다. 오 교수는 2020년 KAIST 기계공학과 교수직에서 은퇴한 후 현재 레인보우 로보틱스의 최고기술책임자(CTO)로 활약하고 있다. 인간형 이족보행 로봇 플랫폼·4족 로봇·협동로봇·천문/우주 관측용 핵심기구 개발 등 로봇 기능을 고도화하기 위한 각종 기술 연구·개발을 총괄하고 있다.

레인보우 로보틱스는 올해 2월 코스닥 시장에 입성했고, 창업 당시 학교에 기부했던 200만원 가치의 400주 주식은 50억 3900여만원으로 가격이 폭등해 발전기금으로 기탁됐다. 이는 KAIST 교내 창업기업의 발전기금 가운데 가장 큰 금액이다.

KAIST는 '오준호 기금'으로 명명해 학교 발전을 위해 활용할 계획이다. 오 교수는 "대학에 지원된 연구비의 결과가 창업으로 이어지고 다시 대학으로 환원되는 선순환 구조의 선례를 남기게 되어 큰 보람을 느낀다"며 "이 기금이 KAIST의 발전에 조금이라도 도움이 될 수 있도록 유용하게 사용되기를 바란다"고 말했다.



김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr