송영길, '대장동 특검' 요구에 "국민이 그만 보고 싶어 한다"

"국민은 단순 복제보다 새로운 걸 원해"

[아시아경제 허미담 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 자당 대선 후보인 이재명 경기지사를 향한 야당의 '대장동 특검' 요구에 대해 24일 "(대장동 관련 수사는) 국민들이 그만 보고 싶을 정도로 했다"고 강조했다.

송 대표는 이날 JTBC 방송에 출연해 "지금 (검찰이) 수사하고 있지 않으냐"라며 이같이 말했다. 그는 이 후보가 직접 특검을 수용할 경우를 묻는 질문에는 "구조상으로 (특검이) 불가능하다"라고 했다.

또 송 대표는 앞서 '이 지사가 당선되는 것도 정권교체'라고 말한 것에 대해 "김대중 대통령을 계승했지만, 노무현 대통령은 새로운 변화였다. 이 지사가 '청출어람'이란 표현을 썼는데 그렇게 새로운 변화를 이뤄가겠다, 문재인 정부 노선과 장점을 계승하되 부족한 점은 보완·발전시키겠단 취지"라고 설명했다. 이어 "우리 국민들은 다 새로운 걸 바라지 단순 복제는 바라지 않는다"고 덧붙였다.

그런가 하면 국민의힘 대선 경선 후보인 윤석열 전 검찰총장이 최근 '전두환 옹호' 발언을 하고, 이른바 '개 사과' 게시물을 올려 논란이 된 것에 대해선 "이 문제를 광주·전남으로 한정하는 것은 맞지 않다. 전국민적으로 상당히 문제의식을 갖게 될 것"이라고 지적했다.

송 대표는 이어 "중도층도 완전히 사고가 '다시 구시대로 돌아가는 것 아닌가' 하고 우려한다"며 "지난번 (윤 전 총장이) '왕(王)'자를 써 주술의 시대로 가는 것도 미심쩍었는데, 이런 패턴이 반복되기 때문에 상당히 불투명하고 정상적이지 않게 보이는 것"이라고 꼬집었다.

또 그는 신당 창당을 선언한 김동연 전 경제부총리에 대해선 "큰 흐름에서 같이 협력할 수 있는 분"이라며 "공약 차원에서 공동으로 할 수 있는 부분이 있다고 본다"고 했다. 김 전 부총리는 이날 신당 '새로운 물결' 창당을 선언했다.

송 대표는 심상정 정의당 대선 후보와 손잡을 가능성에 대해선 "지금 그런 말씀을 할 단계는 아닌 것 같다"며 "열린민주당과 힘을 합쳐 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr