노보텔 앰배서더 동대문, '캠핑 프로모션' 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔&레지던스는 가을 분위기를 만끽할 수 있는 도심 속 캠핑 프로모션을 선보인다고 25일 밝혔다.

이번 프로모션은 루프톱에서 즐기는 야외 캠핑과 테라스 객실에서 즐기는 가을 캠핑 두 가지 콘셉트로 진행된다. 프리미엄 바비큐 그릴 브랜드 '웨버', 캠핑 용품 전문 브랜드 '1953 캠퍼스 칸'과 제휴해 준비했다.

'바비큐 캠핑 앳 루프톱' 프로모션은 2인부터 4인까지 이용 가능한 세트로 구성된다. 2인 구성은 양갈비 또는 LA갈비 중 선택 가능하며, 꽃등심 400g이 기본 쌈, 야채, 소스와 같이 추가 메뉴로 제공된다. 새우, 전복, 소시지, 아스파라거스 등 바비큐가 가능한 메뉴도 함께 준비된다. 4인 세트도 고기류 선택이 가능하다. 양갈비 또는 티본 스테이크 800g 중 취향에 따라 선택할 수 있으며, 2인 구성에 포함되는 추가 메뉴가 4인 기준으로 동일하게 제공된다. 모든 세트는 레드 와인 1병과 캔맥주 2캔이 함께 준비된다. 운영 시간은 오후 3시부터 10시까지이며 마지막 주문은 오후 7시다. 테이블 당 이용은 3시간으로 제한된다.

'바비큐 캠핑 앳 루프톱' 프로모션은 '캠핑 무드 패키지'로 객실 숙박과 함께 이용 가능하다. 해당 패키지는 객실 내 위치한 테라스를 캠핑 장비로 데코레이션한 것이 특징이다. 캠핑 콘셉트룸 객실 1박, 바비큐 캠핑 앳 루프톱 2인 구성, 편백네 탈취제&향주머니, 루프톱 온수풀 야외 수영장, 피트니스센터 및 실내 수영장 무료 이용 혜택, 키즈존 무료 이용 혜택이 포함된다.

패키지에 포함된 객실은 호텔 슈페리어 객실과 레지던스 디럭스 객실 중 테라스가 있는 객실로만 준비된다. 테라스는 캠퍼스칸과 제휴해 의자, 테이블, 랜턴, 블랭킷 등으로 꾸며졌다. 제공되는 '편백네' 상품은 천연 우드칩과 프리미엄 편백 오일을 사용해 꿉꿉했던 옷장 냄새를 산뜻하게 바꿔줄 수 있는 피톤치드 향주머니 2세트와 소량 분사로 공간 가득 편백나무 향을 남기는 피톤치드 힐링케어 탈취제가 제공된다. 선착순으로 성인용 캠핑 장갑이 선물로 제공되며 자녀와 함께 투숙하는 객실에는 어린이용 키즈 장갑을 증정한다. 패키지는 11월30일까지 이용 가능하다.

