에이스침대, 킹사이즈 구매 혜택

[아시아경제 김종화 기자] 에이스침대는 킹(K) 사이즈의 매트리스를 구매하는 소비자를 대상으로 풍성한 사은품을 제공하는 '킹사이즈 프로모션'을 실시한다.

에이스침대 킹사이즈 프로모션은 대형 사이즈 침대에 대한 관심과 선호도가 증가하는 소비자 트렌드를 반영해 넉넉한 사이즈의 매트리스를 찾는 소비자에게 보다 더 풍성한 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 다음달 23일까지 진행되는 이번 프로모션을 통해 로얄 에이스, 하이브리드 테크 VII·레드의 킹사이즈 모델을 구매하는 고객에게는 차렵 이불 세트(K)를 증정한다.

에이스침대의 프리미엄 매트리스인 로얄 에이스 라인과 하이브리드 테크 라인은 전 세계 15개국에서 특허를 획득한 에이스침대의 스프링 하이브리드 Z 스프링이 사용됐다. 에이스침대만의 독자적인 기술력으로 탄생된 하이브리드 Z 스프링은 한 개의 스프링만으로도 연결형과 독립형 스프링의 장점을 모두 누릴 수 있는 것이 특징이다. 꺼짐, 소음, 빈틈, 흔들림, 쏠림 등 숙면을 방해하는 요소들을 개선한 5 ZERO 시스템이 적용되어 최적의 수면환경을 제공한다.

에이스침대 관계자는 "보다 많은 소비자들이 에이스침대만의 기술력으로 만들어내는 차원이 다른 편안함을 크고 알찬 혜택과 함께 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 준비하게 됐다"면서 "넉넉한 사이즈의 침대를 구매하는 고객들이 에이스침대가 전하는 좋은 잠의 가치와 최상의 수면환경을 누리길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr