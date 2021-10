"CJ온스타일 첫 예능형 라이브커머스"…'유리한 거래' 27일 선보인다

방송 전, 관련 예능 콘텐츠 유튜브로 선공개

CJ ENM이 콘텐츠 기획·제작·송출 전담

"유튜브·라이브커머스 연계…새로운 콘텐츠 커머스 모델 지속 시도할 것"

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 오는 27일 예능형 라이브커머스 프로그램 '유리한 거래'를 선보인다고 25일 밝혔다.

해당 라이브커머스 방송 준비 과정이 담긴 예능 콘텐츠는 이날 CJ ENM 엔터테인먼트 유튜브 채널(tvN D ENT)에서 선공개한다. CJ온스타일이 모바일 콘텐츠 강화의 일환으로 선보이는 첫번째 예능형 라이브커머스 프로그램이다.

25일 오후 6시 tvN D ENT 유튜브 공식 채널에서 첫 공개하는 '유리한 거래' 예능 콘텐츠는 CJ ENM 엔터테인먼트와 커머스 양 부문이 함께 기획·제작했다. 배우 이유리가 라이브커머스 방송을 성공시키기 위해 고군분투하는 준비 과정을 약 10분 영상에 담았다. 판매 상품인 향 제품 브랜드 '테일러센츠'를 직접 사용해 본 후 고객 반응을 조사한 이유리가 최종 가격 협상에도 나서는 내용이다.

오는 27일 오후 9시에는 이유리가 CJ온스타일 라이브커머스 채널 '라이브쇼'에 출연해 협상 결과를 공개한다. 20일 파일럿 방송에 이어 이날 예능 콘텐츠와 연계한 첫 라이브커머스 방송을 진행한다. '테일러센츠'를 기존가에서 반 이상 할인하고, 13만원 상당 추가 구성품까지 제공하는 조건을 선보일 예정이다. 방송 판매 상품인 CJ온스타일 단독 브랜드(PB)인 '테일러센츠'의 '가든 브리즈'는 100% 프랑스 향료와 식물 유래 발효 에탄올을 사용한 프리미엄 디퓨저다.

11월 3일, 10일 오후 9시 '라이브쇼' 방송에서도 각각 '오덴세 시손느', '쿠쿠 밥솥'을 판매한다. 이 또한 이유리가 받아낸 협상가로 판매하며 준비 과정을 각 방송 이틀 전인 1일, 8일 오후 6시 tvN D ENT 유튜브 채널에서 공개한다.

CJ온스타일은 '유리한 거래'를 시작으로, 콘텐츠 커머스 영역을 TV를 넘어 디지털 매체로 확장한다. OTT 콘텐츠 열풍, 디지털 콘텐츠 시청 시간 증가 등 고객 미디어 소비 패턴 변화에 대응하기 위해서다. CJ온스타일은 그동안 tvN 드라마 '로맨스는 별책부록', '미스터션샤인', '호텔 델루나' 등 드라마, 예능 프로그램과 자사 단독 브랜드인 '앳센셜', '셀렙샵 에디션', '오덴세' 등을 연계한 콘텐츠 커머스 활동을 이어간 바 있다.

CJ 온스타일 관계자는 "CJ온스타일은 고객의 콘텐츠·상품 소비 패턴 변화에 맞춰 최근 메인 유통 채널로 급부상한 유튜브·라이브커머스를 연계한 콘텐츠 커머스를 기획했다"며 "CJ ENM 엔터테인먼트 및 커머스 각 부문이 보유한 강점을 융합해서 차별화된 콘텐츠 커머스 모델을 시도해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr