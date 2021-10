신세계푸드, 성수동에 ‘신세계분식’ 팝업스토어 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 신세계푸드가 ‘신세계분식’ 팝업스토어를 운영하며 MZ세대(밀레니얼+Z세대)에게 올반 가정간편식 알리기에 나섰다.

신세계푸드는 서울 성수동에 위치한 패션 편집숍 '수피'에 LG전자의 ‘금성오락실’과 협업해 신세계분식 팝업스토어를 열었다고 25일 밝혔다.

팝업스토어는 올반 가정간편식 중 에어프라이어 전용 ‘에어쿡’ 제품에 요리사의 요리법을 접목해 10여종의 메뉴를 선보이는 등 체험형 공간으로 꾸며졌다.

대표 메뉴는 ‘청양마요 찰핫도그’, ‘옛날통닭 반마리’, ‘쓰윽~ 금성 떡볶이’ 등 3종으로 먹는 재미에 사진 찍는 재미를 더한 것이 특징이다. 또 ‘와플 찰핫도그’, ‘인생왕교자 그라탕’, ‘찬바람 실드 세트’ 등 올반 가정간편식을 활용한 10여 종의 메뉴를 1000~5000원의 가격으로 선보여 MZ세대들이 부담없이 브랜드를 경험해 볼 수 있도록 했다.

이와 함께 신세계푸드는 ‘신세계분식’을 방문한 뒤 사회관계망서비스(SNS)에 해시태그와 함께 인증샷을 남기면 추첨을 통해 다양한 경품을 증정하고, 팝업스토어 내에서 구슬치기와 달고나 뽑기 등 이벤트를 진행하며 MZ세대와 적극 소통에 나선다.

오는 12월 19일까지 운영되는 ‘신세계분식’은 주중 오전 11시부터 오후 9시, 주말 오전 10시부터 오후 9시까지 방문 가능하며,코로나19 방역 기본 수칙(발열체크, 손 소독)에 준해 수용인원 기준에 따라 순차적으로 입장할 수 있다.

신세계푸드 관계자는 “고객들에게 올반 브랜드를 알리고 다양한 의견을 듣기 위한 기회를 갖기 위해 팝업스토어를 선보이게 됐다“며 “출시 5주년을 맞이한 올반 가정간편식을 국내 대표 가정간편식 브랜드로 육성하기 위해 앞으로도 다양한 마케팅 활동을 전개해 나갈 예정이다”고 말했다.

