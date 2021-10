[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 웰크론한텍=더하이어티2차 오피스텔 신축 공사와 관련 수분양자에 대한 280억 채무보증 결정

◆ 한국파마=시설·영업양수·운영자금 등 500억 규모 전환사채권 발행 결정

◆ 리더스 기술투자=운영자금목적 80억 규모 전환사채권 발행 결정

◆ 하나기술=시설·운영자금 목적 470억 규모 전환사채권 발행 결정

