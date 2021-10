[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구의회(의장 김태영)는 최근 본회의장에서 부패방지 및 폭력예방 전문 강사 2명을 초청해 ‘의원의무교육’을 실시했다고 밝혔다.

교육은 ▲부패방지교육(청탁금지법, 공직자 행동강령)은 한국인권 교육원 김범태 강사 ▲폭력예방교육(성희롱,성폭력,성매매,가정폭력)으로 구성됐으며 더마음연구소장 조이현 강사가 진행을 맡았다.

김태영 의장은 “구민을 대표하는 의원들이 기본부터 충실히 공부하고, 이를 바탕으로 모두 한마음으로 함께 노력해야 한다.”며 “공정·투명·신뢰의 기반 위에 시민을 위한 의정활동 성과가 꽃피울 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr