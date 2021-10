수집광 예비의대생…창업 11년만에 53조원 '잭팟'[뉴스人사이드]

벤 실버만 핀터레스트 공동창업주 겸 최고경영자(CEO)

[아시아경제 권재희 기자] 수집광 예비의대생. 창업 11년만에 53조원의 잭팟을 터트린 괴짜.

이미지기반 소셜미디어(SNS) 핀터레스트의 공동 창업주 겸 최고경영자(CEO) 벤 실버만의 이야기다.

실리콘밸리의 많은 정보기술(IT) 기업들의 CEO와는 달리 벤 실버만은 의대 진학을 준비하던 전형적인 '공부벌레'였다. 그의 부모님은 모두 안과의사로 집안 내력에 따라 본인도 의사가 되기위해 예일대에 진학해 의예과 준비과정(Pre-med)를 밟았다. 하지만 2003년 대학졸업 후 워싱턴DC에서 컨설턴트로 일하던 중 IT 전문 웹사이트 '테크크런치'의 기사를 자주 접하게 된 것을 계기로 실리콘밸리행을 택하게 된다. '실리콘밸리에서 뭔가가 일어나고 있다'는 직감이 그를 실리콘밸리로 이끌었다.

그는 그렇게 2006년 실리콘밸리의 대표 IT기업 구글에 입사해 온라인 광고팀에서 일하며 커리어를 시작했다. 하지만 꿈의 직장 구글을 돌연 2년만에 그만두고 대학 동창이자 훗날 핀터레스트의 공동 창업자 중 한명인 폴 시아라와 함께 이런저런 아이템을 구현할 궁리를 하기 시작했다. '토트'라는 아이폰용 쇼핑 카탈로그 앱을 출시했으나 실패를 맛봤다.

많은 실리콘밸리의 IT기업 창업주들이 그렇듯 실버만 역시 실패에 낙담하지 않고 또 다른 도전을 이어갔다. 실버만은 유년시절 자신의 경험에서 두 번째 창업아이템의 영감을 얻었다. 어릴적 그는 우표, 곤충 등 자신의 관심분야에서 수집광이었다. 그렇게 나온 것이 바로 핀터레스트.

핀터레스트(Pinterest)는 물건을 고정할 때 쓰는 핀(Pin)과 관심사를 뜻하는 인터레스트(interest)의 합성어다. 이름에서 알 수 있듯 자신의 관심사를 사진으로 공유하는 SNS가 바로 핀터레스트인 것이다.

실버만은 "모든 사람이 트위터에서 재치있게 이야기할 만큼 이야깃거리를 가지고 있는 것도 아니고, 페이스북처럼 공유할 만한 재미있는 뉴스거리가 있는 것도 아니다"며 "하지만 누구나 무언가 수집하고 싶어하는 것들은 있다"고 말했다.

건축학도 겸 디자인 전문가인 친구 에번 샤프가 팀에 합류하면서, 2010년 3월 실버만은 폴 시아라, 에번 샤프와 함께 핀터레스트를 창업했다.

실버만은 창업 초기 디자인에만 몰두했다. 이미지배열이 아름다워야 사용자들이 이미지를 수집하고 정리하고 싶어할 것이란 생각 때문이었다. 그가 마지막으로 에번 샤프를 팀에 합류시킨 이유이기도 하다.

"누가 못생긴 스크랩북에 좋아하는 것을 수집하겠냐"는 것이 바로 실버만의 생각이었다.

하지만 시작은 좋지 않았다. 서비스를 시작 후 9개월동안 이용자수는 5000명에 그치는 등 초라한 성적을 거뒀다. 반면 비슷한 시기에 서비스를 시작한 인스타그램은 불과 2개월만에 100만계정을 달성하면서 고공행진 하던 중이었다.

그는 서두르지 않고 2년동안 지인을 통한 가입원칙을 고수했다. 핀터레스트는 회원들에게 각각 몇장의 초대권을 제공했는데, 이를 받은 사람만 핀터레스트에 가입할 수 있었다. 초대장에는 이렇게 적혀있었다. "부디 신중하게 사진을 '핀'해주세요. 당신의 핀이 커뮤니티의 성격을 결정짓습니다"

빨리 성과를 내고 성공하고 싶어하는 다른 기업들과는 달리 핀터레스트는 우직하고 정직하게 한 걸음 한 걸음 내딛었다. 이 때문에 창업 후 4년간 매출이 제로 수준이었다.

실버만은 느리지만 제대로 가겠다는 경영 철학을 가지고 있었다. 창업 초기 실버만은 자신의 휴대전화 번호가 적힌 감사 이메일을 고객들에게 보내면서 피드백을 요청했다. 이용자 오프라인 모임도 만들어 이용자들의 의견 하나하나 귀담아 듣고 반영했다.

지성이면 감천이라 했던가. 실버만의 이같은 정직한 노력에 이용자들은 서서히 이미지 중심의 SNS 핀터레스트에 빠져들었다. 창업 2년여가 지난 2012년 1월에는 순 방문자수가 1170만명에 달하는 등 주요 SNS 중 최단기간에 방문자수 1000만명을 돌파한 SNS로 떠올랐다.

현재 핀터레스트는 기업가치 450억달러(약 52조9000억원)에 육박한다. 미국의 결제서비스업체 페이팔이 핀터레스트 인수 의향을 타전하며 인수가 임박한 것으로 알려졌다. 이는 주당 70달러선에 인수하는 것으로 19일(현지시간) 기준 핀터레스트 주식 종가 55.58달러에서 약 26%의 프리미엄을 얹은 가격이다. 주당 70달러로 환산시 핀터레스트의 기업가치는 총 450억달러로, 이는 페이팔의 역대 거래규모 중 가장 큰 규모로 꼽힌다.

페이팔이 '역대급' 금액을 지불하고도 핀터레스트를 인수하고자 하는 데에는 다른 SNS보다 실질적인 광고효과나 수익성장세 면에서 월등히 우수하기 때문이다. 실제로 한 패션전문 웹사이트(Bottica.com)가 조사한 바에 따르면, 핀터레스트를 통해 해당 사이트로 유입되는 고객은 평균 180달러를 소비한 반면 페이스북은 85달러에 불과했다. 페이스북이나 트위터가 훨씬 더 많은 사용자를 확보하고 있지만 실질적인 광고 효과는 핀터레스트가 더 높다는 것이다. 경제전문잡지 포브스는 역시 "핀터레스트의 월간 활성사용자는 트위터(3억3000만명)보다 적지만, 핀터레스트의 사용자들은 훨씬 더 적극적"이라며 "이는 향후 핀터레스트의 기업가치와 수익 성장세를 이끌 수 있는 주요한 요인"이라고 분석했다.

이같은 평가는 창업 초기 돈을 벌 수 있었으나 일부러 벌지 않는 정직한 경영을 해온 실버만의 경영철학 덕분이라는 평가가 나온다.

실버만은 "이미 성공한 기업들은 사용자들이 하고 있는 것과 광고주들이 하고싶은 것의 접점을 찾았고 그 과정도 투명했다"며 "우리의 수익모델은 장기에 걸쳐 진행될 것"이라고 누누이 강조해왔다.

핀터레스트는 이용자 뿐 아니라 직원들에게도 정직한 기업이다. 해마다 여성, 소수인종 등 다양성 목표를 정해 이행여부를 보고서 형태로 발간한다. 엔지니어를 채용할 때도 실력보다는 도덕성을 최우선 기준으로 삼는다.

뉴욕타임스(NYT)는 핀터레스트를 '결백함의 마지막 보루'라고 평가했다.

속도보다는 방향에, 목적지보다는 과정에 의미를 둔 실버만이 만들어낸 파라다이스가 '핀터레스트'가 아닐까.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr