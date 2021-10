"차에 목숨 건 것" 월 238만원 갚으려 컵라면만…배달 알바하는 '포르쉐 카푸어'

"카푸어 꼭 욕먹을 건 아냐...열심히 살려고 배수의 진을 친 것. 난 당당하다"

누리꾼 "자유롭게 사세요", "유지비도 많이 들 텐데"

[아시아경제 김소영 기자] 고가의 스포츠카를 타며 그 할부금을 갚기 위해 매일 라면만 먹고 있다는 한 직장인의 사연이 소개됐다.

지난 9일 유튜브 채널 '안과장 파이팅'에는 '월 238만원 내는 포르쉐 카푸어의 현실'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 카푸어(Car Poor)는 자신의 수입이나 자산에 비해 비싼 차를 구입해 일상생활에 어려움 등 지장을 받는 사람을 말한다.

이 영상에 등장한 직장인 A씨는 자신의 생활을 털어놨다. 스포츠카에 타고 있는 그를 본 안과장이 "꿈의 차"라고 말하자 A씨는 "꿈 너무 크게 꾸지 말라. 피해자는 나 하나로 족하다"라며 컵라면을 꺼내 먹기 시작했다. 그러면서 차 할부금과 관련해 "한 달에 238만원씩 60개월(5년)을 내야 한다. 못 갚는다. 그래서 라면을 먹는다"고 설명했다.

이에 안과장이 자신의 한 달 월급이 238만원이라고 말하자 A씨는 "나도 월급 비슷한데 차에다 목숨 건 것"이라며 "나도 카푸어가 될 줄 몰랐다"라고 말했다.

그는 "처음엔 아반떼를 사러 가서 상담했는데 그 가격이면 소나타가 낫겠고, 소나타 풀옵션이면 그랜저도 살 수 있겠더라. 고민을 하고 있는데 그 돈이면 중고 BMW 5 시리즈도 가능하다더라. 그러다 중고매장 옆에 있던 포르쉐가 눈에 들어왔다"라고 했다.

당시 딜러는 A씨에게 "BMW 사서 그 돈을 내나 포르쉐 사서 200만 원씩 내나 100만 원 차이지 않느냐, 술 한번 안 먹으면 되는 거 아니냐"라고 설득했고, 이에 구입을 결정한 A씨는 "술 10번 정도 안 먹으면 되겠다고 생각했다. 결국 포르쉐를 질렀고 담배, 술, 커피 다 끊었다. 카푸어 끝판왕이 되려고 한다"라고 말했다.

A씨는 "많은 사람들이 카푸어 욕을 하는데 장점을 얘기해야겠다. 월 238만원 갚아야 하니까 내가 놀겠느냐, 배달 알바부터 투잡 쓰리잡 한다. 돈이 없으니 다른 걸 못 한다. 바람도 못 피운다"라며 "유혹을 못 참는 사람들은 카푸어 하면 된다. 포르쉐가 예방주사"라고 강조했다.

이어 "돈이 없으니 결혼 생활도 즐겁다. 술도 안 마시는 게 아니라 못 마시니 자동으로 건강해진다. 할 게 없으니 배달하거나 운동한다"라고 전했다.

그는 "내 생활이 없고 일과 집 반복이다. 후회되냐고 물어보면 아직까지 모르겠다"라며 "집에서 눈치가 보이니까 밤에 배달 아르바이트까지 하고 있다. 식사는 두 끼 다 라면을 먹는다"라고 말했다.

그러면서 "(차량 구입비) 1억3000만 원을 다 갚으면 남는 게 많다. 포르쉐는 5년 있다가 팔아도 7~8000만 원은 남는다"라며 "카푸어라고 해서 꼭 욕먹을 건 아니다. 열심히 살려고 배수의 진을 친 거다. 난 당당하다"라고 소신을 드러냈다.

이에 누리꾼들은 "삶의 가치가 다 다르니까 자유롭게 사세요", "하우스푸어는 이해해도 카푸어는 도무지 모르겠다", "모르겠다 나는. 하고 싶은 대로 하게 내버려 둬라", "정신승리다. 할부에 유지비도 장난 아닐 텐데" 등 다양한 반응을 내놓고 있다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr