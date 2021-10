속보[아시아경제 성기호 기자] 하나금융은 3분기 9287억원을 포함 누적 연결 당기 순이익 2조6815억원을 시현했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 27.4%(5771억원) 증가한 수치다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr