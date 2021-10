무안군, 일반인 대상 무안 고구마 단술 시음회 개최

추억의 무안 단술 소환, 지역민과 함께 그 향수를 공유

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)이 지난 14일 ‘무안 고구마 단술 경연대회’ 참가자 출품작에 대한 심사를 위해 일반인 시음회를 개최했다.

22일 군에 따르면 이번에 처음 실행한 일반인 시음회는 운남면사무소와 운남농협에서 공무원, 지역주민, 농협 관계자 등을 대상으로 출품된 단술에 대한 출품자의 성명을 가린 시음을 통해 그 결과를 인기 투표하는 방식으로 진행됐다.

이번 일반인 대상 시음회는 운남면을 시작으로 지난 21일 망운면, 오는 28일 무안읍, 내달 3일 몽탄면, 4일 권역 단위 일로읍·삼향읍·청계면은 참가자 수 미달로 통합 운영 및 선발(시음회는 무안군농업기술센터에서 진행), 10일 현경면, 11일 해제면으로 해당 읍·면사무소에서 각각 실시한다.

이번 대회 단술 장인 부문 참가자 모집 결과 지난 8일(마감일) 기준으로 총 49명이 시음회에 도전장을 던졌다.

일반인 시음 결과 50%와 별도 전문가 시음 결과 50%를 합산한 점수로 최종 읍·면별 1명씩 (권역 단위는 별도 선발) 단술 장인이 선정된다.

이에 따른 심사 결과는 내달 3일 운남·망운·무안, 10일 몽탄·권역 단위(일로·삼향·청계), 17일 현경·해제 순서로 발표할 예정이다.

김산 군수는 “일반인들을 대상으로 진행되는 이번 시음회가 무안 단술의 맛이 한 단계 더 업그레이드되는 계기가 되길 바란다”며 “옛 추억과 맛을 떠올릴 수 있는 단술 경연대회에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편 무안군은 이번 무안 고구마 단술 경연대회에 출품된 단술에 대한 영양학적 분석을 하고 읍·면별로 선정될 단술 장인을 대상으로 다양한 홍보콘텐츠를 발굴할 예정이며, 이를 통해 무안 고구마 가공 활성화를 도모하고 단술을 지역의 새로운 대표 음료 상품으로 개발할 계획이다.

이번 경연대회와 관련된 자세한 사항은 무안군농촌신활력플러스사업추진단으로 문의하면 된다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr