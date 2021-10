"서울신라호텔·신라스테이서 호캉스하고 기부 동참한다"

서울신라호텔. '기브 유얼 빅워크(Give Your Big Walk)' 패키지.

[아시아경제 김유리 기자] 서울신라호텔과 신라스테이는 고객이 즐긴 호캉스가 기부금으로 이어지는 사회공헌활동 패키지를 각각 선보였다고 22일 밝혔다.

서울신라호텔은 걸음 기부 모바일 애플리케이션(앱) 서비스 업체 빅워크와 손잡고 '기브 유얼 빅워크(Give Your Big Walk)' 패키지를 선보였다. 호텔과 가까운 한양도성 남산지구 다산성곽길 등을 따라 가을 산책을 즐기고, 이를 모아 기부금을 전달하는 상품이다.

이 패키지를 이용하는 고객의 걸음은 1보당 2원씩 기부금으로 적립된다. 11월30일까지 목표 누적 걸음 수는 100만 보다(퇴실 이후에도 참여 가능). 목표 달성 이후 모인 기부금은 서울 중구 아동 보육 시설 '남산원'에 전달돼 아동들의 기초생활지원 등에 쓰일 예정이다.

호텔은 한양도성 성곽길 가이드맵을 제공한다. 가이드맵에는 호텔 주변 즐길거리, 먹거리 등도 소개돼 있다. 서울신라호텔 베이커리 '패스트리 부티크'에서 한양도성의 성곽돌을 형상화해 빵의 외형을 디자인한 '한양도성 스팀케이크'도 제공된다.

패키지는 다음달 1일부터 30일까지 진행되며 ▲빅워크 캠페인 참여 자격 부여 ▲한양도성 가이드맵 1매 ▲패스트리 부티크 한양도성 스팀케이크 1세트(9개입) ▲신라 에코백 미니 1개 ▲체련장(Gym) 및 실내 수영장 입장 혜택이 포함된다. 패밀리 고객에게는 소인 인원이 포함되면 신라베어 1개도 추가 제공된다.

신라스테이는 초록우산 어린이재단과 손잡고 사회공헌 패키지 '비 마이 엄브렐라(Be My Umbrella)'를 선보이고 있다. 패키지 1개가 판매될 때마다 3000원을 재단에 기부한다.

신라스테이는 모든 패키지 이용객에게 디럭스 객실 무료 업그레이드와 레이트 체크아웃(오후 2시·토요일 및 제주점 제외) 서비스를 제공한다. 신라스테이 리미티드 베어, 마스크 팩도 추가 혜택으로 증정한다.

호캉스와 즐기며 의미 있는 일에 동참할 수 있는 '비 마이 엄브렐라' 패키지는 투숙 시 기부금 3000원이 적립돼 초록우산 어린이재단에 기부되며 ▲객실 1박(디럭스 객실 무료 업그레이드) ▲신라스테이 리미티드 베어 1개 ▲아비브 시트 마스크 밀크 스티커 2매 ▲레이트 체크아웃 오후 2시 특전(토요일 및 제주점 제외)으로 구성된다. 패키지는 신라스테이 전국 13개 전 지점에서 이달 말일까지 이용 가능하다.

