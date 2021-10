롯데제과 “빼빼로데이…우리 마음, 더 가까이”

[아시아경제 문혜원 기자]롯데제과는 11월 11일 빼빼로데이를 맞아 위드 코로나 상황에서 서로의 마음을 한 층 더 따뜻하게 하자는 의미로 ‘우리 마음, 더 가까이’를 슬로건으로 정했다고 22일 밝혔다.

TV광고의 경우 그동안 대면이 어려웠던 일상이었지만 먼저 용기를 내어 마음의 거리를 좁히자는 메시지를 담았다. 코로나에 맞서 마음을 전하는 ‘히어로’가 된 프렌즈 군단의 에피소드를 담은 온라인 광고도 마음을 사로 잡는다. 이모티콘 빼빼로 프렌즈도 등장한다. 올해는 시즌 2로 마음티콘이 등장한다. 마음티콘은 희로애락 다양한 방식으로 공감대를 이끌어 내고 있다.

롯데제과는 빼빼로를 의인화해 각각의 성격과 스토리를 담은 프렌즈 캐릭터로 패키지를 장식했다. 카메라와 트레인 모양의 케이스 형태도 소비자들에게 재미를 더해준다. ‘빼빼로프렌즈 X 핫트랙스 빼꾸 키트’와 ’빼빼로 꾸미기(빼꾸)’ 굿즈도 증정한다. 키트 속에 들어 있는 재료를 이용해 독창적인 선물을 만들 수 있다. 롯데제과 자사몰인 롯데스위트몰에서 이달 18일부터 선착순으로 빼빼로를 구매하는 고객 2500명에게 ‘빼꾸’ 키트를 증정할 예정이다. 또 3~4만원 가량의 기획팩을 이달 31일까지 구매할 경우 카메라 키트를 증정할 예정이다.

인스타그램 이벤트는 다음 달 11일까지 전개한다. 롯데제과 공식 계정을 팔로우하고 이벤트 페이지에서 원하는 굿즈의 게시물을 리그램하면 추첨을 통해 ‘빼꾸’ 키트와 카메라 키트를 각각 증정한다.

한편 롯데제과는 최근 우리 농산물 상생프로젝트의 일환으로 제주산 감귤을 사용한 ‘제주감귤 빼빼로’를 선보였다. 우리 농산물 상생 프로젝트는 국내 농산물을 적극 활용해 소비 촉진을 돕고 색다른 맛의 빼빼로를 선보여 고객의 니즈를 만족시킨다는 취지로 전개하고 있는 빼빼로 사회공헌 사업중 하나다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr