CGV, 재도약 기대하며 경품 이벤트

1만2000명에게 경품 주어져

CGV는 영화 관람객에게 감사의 의미를 담아 경품 이벤트를 한다고 22일 전했다. 'CGV가 만이많이'다. 다음 달 21일까지 영화 한 편 이상을 관람하면 이벤트 페이지에서 참여 버튼을 누를 수 있다. 유료 관람 발권 수량만큼 기회가 제공된다. 관람 횟수가 많을수록 당첨확률도 높아진다. 경품은 1만2000명에게 주어진다. 현대자동차 캐스퍼(1명)를 비롯해 아이패드, 애플워치(이상 3명), 휴테크 안마의자(8명), 유럽 여행 패키지(1명), 미주 여행 패키지(1명), 동남아 여행 패키지(1명), 1년 영화 관람권(10명), 골드클래스 관람권(30명), 템퍼 시네마 관람권(30명), 스위트 시네마 관람권(30명), 스윗박스 관람권(500명), IMAX·4DX 관람권(100명), 일반2D 영화 관람권(2000명), 포토플레이 쿠폰 2매(9185명) 등이다. 강철 마케팅커뮤니케이션팀장은 "기대작이 연이어 개봉하는 시기에 관람객에게 더 큰 즐거움을 선사하기 위해 마련했다"라며 "이번 이벤트를 시작으로 오랜 시간 어려웠던 극장과 영화업계가 재도약할 수 있기를 기대한다"라고 했다. 자세한 내용은 CGV 홈페이지 또는 모바일 앱 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr