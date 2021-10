[아시아경제 지연진 기자] 아우딘퓨쳐스 아우딘퓨쳐스 227610 | 코스닥 증권정보 현재가 1,610 전일대비 110 등락률 -6.40% 거래량 36,285 전일가 1,720 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 아우딘퓨쳐스, 무상증자 결정[e 공시 눈에 띄네]코스닥-1일트럼프 탄핵 이슈와 무역전쟁 예상도.. 스탁론 쓸까 말까 close 는 21일 임시 주주총회에서 최영욱 대표이사의 사내이사 재선임건을 원안대로 의결했다고 공시했다.

