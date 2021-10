주금公, 한국물 최초 7년 만기 사회적 채권 발행

정책모기지 이용 무주택 서민 주거부담 경감 효과

[아시아경제 이광호 기자]한국주택금융공사는 5억5000만 유로 규모의 사회적 채권(소셜 커버드본드)을 역대 최장만기인 7년, 금리는 유로 미드스왑금리(0.068%)에 가산금리(0.19%)를 더한 0.258%로 발행했다고 21일 밝혔다.

주금공 관계자는 "각국 중앙은행의 양적완화조치 종료, 물가상승 압력 등에 따른 시장의 변동성이 확대되는 상황임에도 불구하고, 역대 최장 만기로 발행에 성공했다"며 "지난 6일 역대 최저 스프레드(13bp)로 발행에 성공한 정부의 유로화 외평채(5년물)가 커버드본드 발행에도 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다"고 설명했다.

주금공은 이번 발행을 통해 투자자 저변 확대, 발행만기 다변화, 장기 자금조달 체계를 마련했다. 또 이번 장기물 발행은 기존 5년물 유통금리 인하, 시중은행 커버드본드 시장참여 확대, 보금자리론 등 정책모기지를 이용하는 무주택 서민의 주거비용 경감 등에도 도움이 될 것으로 보인다.

최준우 주금공 사장은 "7년 만기 장기물 커버드본드 발행을 통해 커버드본드 시장 활성화를 위한 정책적 역할을 더 강화해 나갈 것"이라며 "해외 커버드본드 조달 비용이 국내 대비 약 1%포인트 정도 저렴한 만큼 앞으로 해외 커버드본드 조달 규모를 확대하는 방안을 검토 중"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr