[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 광주수완점(점장 이충열)은 21일 덴마트 디자인스토어 '플라잉타이거 코펜하겐' 매장을 호남지역에서는 최초로 선보인다고 밝혔다.

플라잉타이거 코펜하겐은 전세계 950여개 매장을 운영하고 있는 덴마크의 잡화 체인점이다.

북유럽 감성이 묻어나면서도 유니크하고 디자인적 요소가 돋보이는 아이디어 상품을 다양하게 선보이고 있다. 특히 할로윈데이를 앞두고 할로윈 분위기가 느껴지는 파티, 홈데코 용품을 다양하게 구입할 수 있다.

오픈을 기념해 오는 24일까지 1만원 이상 구매 고객에게 8가지 상품이 들어가 있는 할로윈 럭키백키트를 매일 선착순 증정한다.

