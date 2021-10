[아시아경제 박선미 기자] IBK캐피탈은 서울 강남복지재단에 저소득가구 미래세대를 위한 장학금 6000만원을 전달했다고 21일 밝혔다.

이번 기부금 전달은 IBK캐피탈이 2019년부터 지원해오던 저소득가구 청소년 23명에게 장학금을 지원하고 9명을 추가적으로 지원하는 것으로, 이 학생들이 사회적 기둥으로 성장하는 데 조금이나마 도움을 주기 위한 목적으로 마련됐다.

IBK캐피탈 관계자는 "향후에도 회사의 발전과 더불어 우리 사회의 소외계층과 함께 공존하는 사회공헌활동을 더욱 확대할 계획"이라고 전했다.

