김동관의 우주구상 카운트다운

우주산업 개척 진두지휘

한화 계열사 모아 기술 집약

'스페이스 허브' 출범

한화에어로스페이스 등

누리호 개발 과정 전반 참여

민간 주도 우주시대 도래

2040년 1조1000억弗로 성장

누리호, 한화 우주기술 집약된 '엔진' 달고 오늘 우주로 출발

[아시아경제 최대열 기자] "누군가는 해야 하는 게 우주산업이다. 사회적 책임을 다하는 자세로 개발에 나서겠다."

"누군가는 해야 하는 게 우주산업이다. 사회적 책임을 다하는 자세로 개발에 나서겠다."

김동관 한화솔루션 대표(㈜ 한화 전략부문 사장 겸임)가 지난 3월 '스페이스 허브' 출범 당시 한 말이다. 스페이스 허브는 기계·화학 등 방위산업을 주력으로 하는 한화그룹이 우주산업과 관련된 일을 하는 계열사의 엔지니어·연구원 등 현장 실무진 중심으로 꾸린 협의체다.

하나의 로켓을 발사하기까지 수많은 공학기술을 집약해 총체적으로 아우르는 기술이 중요하듯, 김 대표는 우주사업이 시너지를 낼 수 있도록 그룹 내 흩어진 인력이 한데 모이는 장을 마련했다. 21일 오후 우주로 향하는 누리호의 ‘심장’인 엔진 총조립을 비롯해 구조체, 추력기시스템, 임무제어, 시험설비 등 개발 과정 전반에는 스페이스 허브의 주축인 한화그룹의 주요 계열사가 참여했다.

우주 관련 산업은 이미 선진국을 중심으로 개발 주도권이 민간으로 넘어간 데다 머지않은 미래에 시장 규모도 상당히 커질 것이란 전망이 지배적이다. 일론 머스크의 스페이스X가 사상 처음으로 지난달 민간인을 태우고 사흘간 우주를 다녀왔다. 제프 베이조스 아마존 창업자의 블루오리진, 영국 억만장자 리처드 브랜슨의 버진갤럭틱도 전문 비행사와 함께 우주 경계선을 찍고 돌아오는 우주관광을 했다. 지리적·물리적 한계를 극복하기 위한 통신위성은 이미 전 세계 각지에서 쏘아올리고 있으며 과거 군사적 목적으로 쓰였던 관측위성 역시 자원탐사나 환경감시, 지도제작 등 용처가 다양해졌다.

모건스탠리 등에 따르면 지난해 3850억달러 수준인 전 세계 민간 우주산업은 2040년이면 1조1000억달러로 커질 전망이다. 당장 활용도가 높아진 위성산업의 경우 최근 10년간 1.6배 커졌다. 항공우주분야 부가가치율은 48%로 조선·자동차 등 전통 제조업에 견줘보면 50~70%가량 높다.

연구개발 등 고급 일자리가 차지하는 비중이 크고 개발기간 역시 길어 일자리를 늘리는 데도 긍정적인 효과를 준다. 2000년대 초 머스크가 우주탐사 구상을 밝히며 스페이스X를 처음 만들었을 때만 해도 캘리포니아 해안가 도시의 한 창고에서 시작했지만 20여년이 흐른 지금은 직원 수 9500여명의 거대기업이 됐다. 월가에서는 스페이스X가 세계에서 가장 몸값이 비싼 자동차회사 테슬라보다 더 비싸질 것으로 내다보는 이도 부쩍 늘었다. 김 대표가 진두지휘하고 있는 스페이스 허브가 그리는 청사진도 이와 비슷한다.

한화그룹이 항공엔진이나 방위산업 분야에서 오랜 기간 경험을 갖고 있는 터라 앞으로 우주산업에서도 두각을 드러낼 만한 여건은 갖췄다. 그럼에도 우주산업 특성상 단기간 내 성과를 내기 쉽지 않은 점을 감안하면 과감한 투자는 쉽지 않은 게 현실이다. 김승연 한화그룹 회장에 이어 차기 총수 1순위로 유력한 김 대표가 직접 우주사업 지휘봉을 잡은 만큼, 당장 수익을 내는 데 집착하기보다는 중장기적으로 우주사업을 키워내기 위한 기반을 닦고 연구개발(R&D) 환경을 끌어올리는 데 투자를 아끼지 않을 것으로 예상된다.

김 대표는 한화그룹 우주사업 주력인 한화에에로스페이스의 등기임원을 맡는 한편 올해 초 인수한 인공위성서비스전문기업 쎄트렉아이에서 무보수 이사로 일하고 있다. 한화시스템은 세계 최초로 우주인터넷용 위성을 발사한 영국의 원웹에는 3억달러를 투자, 이사회 일원이 됐다. 한화 관계자는 "스페이스X가 팔콘9 발사체를 개발하는 데 5000억원을 투자했다"며 "현재 우리 기술로 단기간에 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해선 이보다 더 많은 투자가 필요할 것으로 보고 있다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr