김창룡 경찰청장 "수사권·자치경찰 원년…더 큰 책임감으로 임하겠다"

제76주년 경찰의 날 기념식

"세계적 수사기관으로 도약"

[아시아경제 이관주 기자] 제76주년 '경찰의 날'을 맞아 김창룡 경찰청장이 '국민중심 책임수사' 실현과 '준비된 치안전문가'로서의 경찰로 발돋움할 것을 다짐했다.

김 청장은 21일 오전 충남 아산시 경찰수사연수원에서 열린 경찰의 날 기념식 인사말을 통해 "수사권 개혁과 자치경찰제의 원년을 맞아 새로운 마음가짐과 더 큰 책임감으로 임하겠다"고 밝혔다.

김 청장은 "이번 기념식은 어느 해보다 특별한 의미로 다가온다"면서 "오랜 기간 유지해온 경찰 시스템이 국가·자치·수사경찰로 다원화되면서 경찰 역사의 새로운 장이 열렸기 때문"이라고 의미를 부여했다.

그러면서 "누구나 믿고 의지할 수 있는 공정성과 전문성을 바탕으로 다른 수사기관과의 협업을 고도화해 '국민중심 책임수사'를 실현하는 세계적 수사기관으로 도약하겠다"며 "자치경찰제 또한 민생 곁으로 성큼 다가갈 기회로 만들 것"이라고 덧붙였다.

치안 환경의 변화 속 국민의 안전을 위해 준비된 치안전문가로서의 경찰의 역할도 강조했다. 김 청장은 "범죄의 기회와 위험의 징후를 선제적·예방적으로 차단해 피해를 최소화하고, 어떠한 경우에도 원칙에 따라 공정하고 일관되게 법을 집행함으로써 '법을 어기면 반드시 처벌된다'는 인식이 사회 전반에 뿌리 내리도록 하겠다"고 말했다.

김 청장은 "끊임없는 변화와 쇄신을 통해 국가와 국민의 기대에 반드시 부응하겠다"면서 "국민의 생명과 재산을 지키고, 공공의 안녕과 질서를 수호하며 '가장 안전한 나라, 존경과 사랑받는 경찰'을 실현해 나가겠다"고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr