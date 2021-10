전북도, 내년 사방사업 예산 대폭 확대

306억 투자…산사태 취약지역 중심 사방시설 확대

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 2022년도 사방사업에 306억원의 예산을 확보했다고 21일 밝혔다.

이는 올해 예산 189억원에 비해 62% 증가한 수치다.

이중 국비는 214억원, 지방비는 92억원이다.

이에 전북도는 산사태 취약지역 내 사방댐과 산림유역 관리사업 등 사업추진에 가속도를 붙이기로 했다.

구체적으로는 집중호우 시 상류 지역에서 산사태로 밀려 내려오는 토석류를 차단하는 효과가 매우 큰 사방댐을 38개소에서 80개소로, 42개소 확대한다.

또한 산림유역 전체를 대상으로 산림재해 예방 및 수자원 함양 등 산림의 다양한 기능을 최대한 발휘하도록 하는 산림유역관리사업을 3개소에서 4개소로, 1개소 늘릴 예정이다.

특히 전북도는 내년 사업량이 대폭 증가한 만큼 원활한 사업추진과 사방사업의 품질향상을 위해 타당성 평가, 실시설계 등 사전 준비를 신속하게 진행할 계획이다.

또한 생활권 주변 산사태 취약지역을 중심으로 사방사업을 집중 추진하고, 장마철 이전 6월 말까지 사업을 완료해 산사태취약지역의 안정성 강화에 나설 방침이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr