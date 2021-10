ADT캡스, 융합보안 기반 스마트 빌딩 확산 나서

정림건축종합건축사사무소와 업무협약 체결

[아시아경제 김철현 기자] ADT캡스(대표 박진효)는 정림건축종합건축사사무소(대표 김기한)와 업무협약을 체결하고 ICT 기술 기반의 건물 설계와 관리, 산업안전 예방에 적극 협력하기로 했다고 21일 밝혔다.

최근 AI·빅데이터·로봇 등 첨단 기술이 건물에 접목되면서 건물의 생애 주기, 산업안전 예방, 에너지 절감, 관리에 이르기까지 스마트한 건축물에 대한 수요가 커지고 있다. 양사는 이러한 트렌드에 맞춰 상호 협력 체계를 구축하고 공동의 발전을 위해 시너지 극대화에 나서기로 했다. 특히 향후 설계될 건축물에 새로운 ICT 기반의 기술을 적극적으로 도입하며 융합보안 기반의 스마트 빌딩 설계 확산에 적극 나설 계획이다.

양사는 설계 시점부터 시공, 운영·관리, 해체에 이르기까지 건축물의 생애 주기를 고려한 기술 협력·산업안전 예방을 위한 기술 교류에 힘쓰기로 합의했다. 그간 양사가 건설현장, 공장 등의 현장에서 구축한 산업안전 관리 역량과 노하우가 결합해 새로운 시너지를 창출할 것으로 기대된다.

건물관리 사업 부문 강화에도 나선다. ADT캡스가 보유한 융합보안 솔루션과 정림건축의 설계 기술을 기반으로 건물관리의 사업성을 극대화한다는 취지다. ADT캡스는 지난 9월 건물관리 시장성을 반영해 AI를 기반으로 한 친환경 융합보안 사업 개발에 착수하는 등 차별화된 전략을 펼치고 있다.

김영주 ADT캡스 융합보안사업본부장은 "최신 ICT 기술 접목을 통해 우수한 보안성과 에너지 절감효과, 관리 편의성까지 갖춘 스마트 빌딩을 확산시켜 나갈 것"이라며 "ADT캡스가 보유한 다양한 융합보안 인프라와 정림건축의 우수한 기술력이 결합해 새로운 건축 표준 모델을 정립·보급할 것을 기대한다"고 말했다.

