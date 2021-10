GS25, 비보이·패션브랜드와 손잡고 ‘독도 알리기’ 캠페인

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 오는 25일 독도의 날의 기념해 비보이팀 '갬블러크루' 및 패션 브랜드 '크리틱'과 손잡고 독도 알리기 캠페인을 진행한다고 21일 밝혔다.

GS25는 갬블러크루와 독도 알리기 캠페인 영상을 제작해 전 세계로 송출한다. 세계 비보잉 대회를 석권한 갬블러크루의 멤버 브루스리, 타조, 러쉬, 킬, 디엔드, 누들 등 6명이 영상 제작에 동참했다.

GS25가 기획하고 크리틱이 디자인한 '독도 바람막이'도 출시된다. 독도 실사 이미지가 바람막이 전후면에 감각적으로 디자인됐으며 '독도를 가슴으로 기억하자'는 의미를 담아 독도의 위도와 경도를 왼쪽 가슴 하단에 새겨 넣었다.

GS25는 독도 알리기 캠페인 영상을 시청한 후 해시태그와 함께 사회관계망서비스(SNS)에 캠페인 동참을 인증한 사람 중 200명을 추첨해 독도 바람막이를 증정할 예정이다.

GS25 관계자는 "더 발전된 방식의 독도 알리기 캠페인을 전개하고자 이색 협업을 추진하게 됐다"며 "이번 캠페인이 대한민국 고유 영토인 독도를 전 세계인에게 알리는데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr