LG CNS, 대한항공 IT시스템 '퍼블릭 클라우드'로 100% 전환

[아시아경제 강나훔 기자] LG CNS는 대한항공의 전사 IT시스템을 아마존웹서비스(AWS) 퍼블릭 클라우드로 100% 전환하는데 성공했다고 21일 밝혔다. 전환 업무 계약을 성사시킨지 3년 만이다.

대한항공이 전사 IT시스템을 퍼블릭 클라우드로 전환한 것은 글로벌 대형 항공사 중 최초 사례다. LG CNS는 대한항공이 다른 글로벌 항공사들보다 포스트 코로나 시대를 한발 앞서 준비할 수 있도록 디지털 전환(DX)을 지원했다.

신규 시스템을 클라우드 환경에서 새롭게 구축하는 것은 상대적으로 쉽지만 이미 구축된 시스템을 클라우드로 전환하는 것은 높은 난이도를 요구한다.

우선 클라우드 전환 시 기존에 운영되던 항공편 제어, 화물 관리, 예약 관리 등 애플리케이션의 변경을 최소화해야 한다. 시스템 장애 발생 시 즉시 복구 가능한 가용성, 항공 비즈니스 변화에 따른 시스템 자원 확장의 편의성 등 클라우드의 장점을 극대화하기 위한 설계가 까다롭기 때문이다.

LG CNS는 서비스 가용성 확보를 위해 대한항공 전체 IT시스템을 물리적으로 분리된 2개의 클라우드 데이터센터로 이중화했다. 한 곳의 클라우드에 장애가 발생해도 이중화된 클라우드에서 즉시 동일한 시스템을 운영할 수 있다. 또 국내에 재해가 발생했을 경우도 대비해 해외에 재해복구(Disaster Recovery) 클라우드를 구축했다.

대한항공의 IT시스템은 200여개의 애플리케이션으로 구성돼 있다. 이 중 다수의 애플리케이션이 24시간 365일 운영되는 무중단 서비스이기 때문에 클라우드 전환에 철저한 계획 수립이 필요했다. LG CNS는 전체 IT시스템 전환 차수를 10여 차례로 구분하고 클라우드 환경에서의 기능 테스트, 성능 점검, 전환 시나리오 수립, 리허설 등을 수행, 서비스 중단 상황을 미연에 방지하며 무중단 전환에 성공했다.

LG CNS는 대한항공과 함께 클라우드 전환 작업을 완료하고 '애플리케이션 현대화(AM·Application Modernization)' 작업을 계획하고 있다. AM은 소비자 수요 변화와 트렌드를 짧은 시간과 적은 비용으로 즉각 비즈니스 시스템에 반영할 수 있게 만드는 클라우드 핵심 기술이다.

김태훈 LG CNS 클라우드사업담당 상무는 "LG CNS는 AWS, 마이크로소프트, 구글 클라우드 등 글로벌 클라우드 서비스 제공업체들과의 파트너십을 통해 ‘퍼블릭 클라우드 퍼스트’ 전략을 펼치고 있다”며 "국내 클라우드 매니지드 서비스 사업 최강자로서 기업들의 클라우드 기반 디지털 전환을 가속화 할 것”이라고 말했다.

