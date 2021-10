[아시아경제 장효원 기자] 독도 북동쪽 해상에서 선원 9명이 탑승한 선박이 전복돼 해양경찰이 수색 중이다.

20일 동해지방해양경찰청에 따르면 오후 2시24분쯤 독도 북동쪽 약 168㎞ 해상에서 후포선적 A호(72t급·승선원 9명)가 전복됐다는 신고를 일본 8관구로부터 접수했다.

동해해경은 5000t과 1500t급 경비함정과 헬기를 현장으로 급파했으며, 사고 현장에서는 인근 해상보안청 선박이 수색 중으로 알려졌다.

해경은 지자체와 소방, 해군 등 관계 기관에도 구조 협조를 요청했다.

