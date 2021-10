SK매직, SK지오센트릭과 친환경 가전 생태계 조성 '맞손'

친환경 플라스틱 순환체계 구축 위한 업무협약 체결

[아시아경제 김철현 기자] SK매직과 SK지오센트릭이 자원 순환체계 구축과 친환경 가전 보급 확대를 위해 손을 맞잡았다. SK매직(대표 윤요섭)은 SK지오센트릭(대표 나경수)과 친환경 플라스틱 순환체계 구축을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약으로 SK매직은 친환경 가전 개발과 보급 확산에 앞장서는 한편 버려지는 폐가전과 정수기 필터 등 지속적으로 발생되는 폐플라스틱을 수거해 SK지오센트릭의 친환경 플라스틱 생산을 위한 원료로 공급하게 된다.

재활용 플라스틱 제조에 대한 핵심기술을 보유한 SK지오센트릭은 소재 개발과 공급의 역할을 담당하고 친환경 가전 생산에 필요한 고품질의 재생 플라스틱을 SK매직에 지속적으로 제공할 계획이다.

또 양사는 2024년을 목표로 수거된 가전에서 발생된 폐플라스틱 전량을 친환경 플라스틱으로 전환하는 100% 리사이클 체제를 구축하고 친환경 소재 개발과 적용을 위한 공동 연구개발(R&D)과 함께 친환경 시장 확대를 위한 정보 교류 등에 적극 협력하기로 했다.

윤학진 SK매직 화성공장장 겸 생산실장은 "지속가능한 플라스틱 순환체계를 선제적으로 마련하고 친환경 가치소비 생태계를 조성하는 계기"라며 "양사가 가진 핵심역량을 바탕으로 시너지를 발휘해 동반 성장으로 이어지기를 기대한다"고 말했다.

