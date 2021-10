금쪽같은 내 새끼 오은영 원장, 곡성에서 육아 상담 특별 강연

섬진강기차마을 특설무대에서 진행

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 전남 곡성군은 대한민국 대표 육아 멘토 오은영 원장이 오는 24일 전남 곡성군에서 육아 상담 특별 강연을 연다고 밝혔다.

이번 강연은 곡성군이 오는 10월 29일부터 31일 3일 간 개최하는 곡성심청어린이대축제를 기념해 이뤄지게 됐다.

24일 14시 섬진강기차마을 특설무대에서 진행되는 이번 강연에서 오은영 원장은 3개 가정에 맞춤형 육아 코칭을 제공할 예정이다.

곡성군은 지난 10월 1일부터 13일까지 사전 접수를 통해 맞춤형 육아 코칭이 필요한 3개 가정을 선정한 바 있다.

이번 강연은 오픈 컨설팅 및 특별 강연의 형태로 진행된다. 따라서 대상 가정이 아닌 관람객들도 대상자의 사연에 함께 공감하며 육아에 대한 고민을 함께 나눌 수 있다.

한편 곡성심청어린이대축제는 가을에는 전국에서 유일하게 개최되는 어린이축제다. 섬진강기차마을 일대에서 진행되며 <캐리와 친구들>, <내 친구 뽀로로>, <출동! 슈퍼윙즈> 등 매력적인 공연들이 가득 펼쳐진다.

또한 공연 외에도 축제 현장을 방문하면 할로윈 테마공원, 에어 바운스, 어린이 e스포츠 게임월드 등을 통해 어린이들이 환상적인 세계에 빠져들 수 있다.

곡성군은 코로나19에 따른 방역수칙과 사회적 거리두기를 철저히 준수하며 축제를 진행할 예정이며, 대부분의 공연은 유튜브채널 ‘곡성어린이대축제’ 에서 생중계된다.

