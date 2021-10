[시시비비] 불붙은 인천-김포공항 통합론

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천국제공항과 김포국제공항 통합론이 수면위로 급부상하고 있다. 인천과 서울·경기지역 주민단체와 지방의원 등이 참여한 '인천·김포공항 통합 수도권추진단'이 최근 인천에서 출범식을 갖고 본격적인 활동을 알렸다. 당장에 인천·김포공항 통합이 내년 대선 공약에 반영되도록 하겠다는 목표도 제시했다.

추진단은 양 공항이 통합하면 인천공항의 경우 동북아 허브공항으로서의 국제적 경쟁력 강화와 함께 공항경제권 추진에 더욱 박차를 가할 수 있고, 김포공항은 이전 부지를 활용해 수도권의 새로운 성장동력을 마련할 수 있다는 기대감을 갖고 있다. 같은 의미에서 서울시의회와 양천구의회, 인천시의회도 그동안 양 공항 통합 문제를 논의해왔고, 더불어민주당 대선후보였던 박용진 의원은 인천·김포공항 통합으로 청주공항을 활성화하는 공약을 발표한 바 있다.

이처럼 수도권에 2개의 국제공항을 그대로 유지하는 방안과 통합하는 방안 중 어느 쪽이 더 항공산업과 지역 발전을 가져올 수 있느냐에 대한 공론화에 불이 지펴지면서 정부의 항공정책에 새로운 화두를 던지고 있는 것이다.

2003년 김포공항에 국제선이 부활되면서 수도권에는 불과 반경 33㎞ 거리에 두개의 국제공항이 운영되고 있다. 김포공항의 경우 노선 증가로 인해 공항주변 지역의 소음 피해 민원이 늘고 이에 따른 사회적 비용이 불어났다. 물론 인접지역 주민들 가운데는 멀리있는 인천공항 보다는 김포공항을 이용할 수 있어 편리한면도 있겠지만 공항소음영향권인 서울의 4개구(금천·구로·양천·강서)와 경기 김포·부천는 김포공항 이전을 찬성하는 분위기가 지배적이다.

도심에 위치한 김포공항을 옮김으로써 소음과 대기오염, 교통체증, 고도제한 등을 한꺼번에 해결할 수 있다는 기대감이 큰 것이다. 아울러 김포공항 이전 부지에 주택 20만호를 공급하면 수도권 부동산 시장 안정화에도 기여할 것이라는 긍정적 시나리오도 인천·김포공항 통합론에 힘을 싣고 있다.

인천공항은 또 어떠한가. 2001년 개항 이후 고속 성장을 이뤘지만 앞으로는 2050년까지 2% 미만의 성장 둔화가 예상되고 있다. 지난 달 국토부의 제6차 공항개발종합계획을 보면 가덕도·대구경북권·새만금·경기남부권 신공항 건설 추진으로 항공 수요가 감소할 것이라는 전망도 있다. 이 때문에 분산되는 항공수요를 고려, 김포공항과 통합해 인천공항의 수요를 확보해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

또한 두 공항이 통합해 인천공항의 여객이 늘고 관련 항공산업이 집적화되면 공항 접근성을 위한 KTX, 제2공항철도, 수도권광역급행철도(GTX) D노선, 김포와 연결되는 제4연륙교, 서울지하철 9호선과 공항철도 직결화 등 교통여건이 확충돼 공항경제권을 활성화할 것이라는 기대감도 크다. 그동안 세금으로 손실을 보전해주던 인천공항고속도로와 인천대교, 공항철도의 적자 문제도 해결할 수 있을 것으로 보여진다.

물론 인천·김포공항 통합에 회의적인 시각도 있다. 김포공항을 도심의 항공거점이자 미래성장동력으로 활용하기 위해 오히려 시설과 투자를 더 늘려야 한다며 이전에 반대하는 의견이 있다. 인천공항이 국내선까지 운영해 항공기 이·착륙이 많아지면 공항신도시의 소음피해가 늘어날 것이라며 영종도 주민들 간에도 여론이 갈리고 있다. 최근 인천시의회 건설교통위가 '인천·김포공항 통합 추진 촉구 결의안'을 부결한 것도 이러한 분위기가 반영된 것으로 풀이된다.

인천·김포공항 통합은 정부의 공항개발계획과 항공정책의 대수술이 요구되는 사안인 만큼 충분한 시간을 두고 시민사회와 지자체, 정부 차원의 다각적인 공론화 과정이 있어야 할 것이다. 바이오와 함께 항공산업을 미래먹거리의 핵심으로 삼은 인천시로서는 특히나 인천공항경제권 구축 방안과 연계해 인천·김포공항 통합 논의에 접근하는 것도 필요해 보인다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr