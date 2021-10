중소기업 '기술거래·사업화 활성화 지원' 전담조직 신설

관리·감독 강화 위해 기술보증기금에 별도 '기술혁신 계정'도 설치

개정 '중소기업 기술혁신 촉진법' 21일 시행

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업 기술거래와 사업화 활성화를 위해 기술보증기금(기보)에 전담조직이 신설된다. 또 중소기업의 혁신성장 지원에 소요되는 정책예산 운영의 독립성을 부여하고, 관리·감독 강화를 위해 기보에 별도의 '기술혁신 계정'도 설치된다.

중소벤처기업부는 20일 중소기업의 기술거래 및 사업화 촉진을 위한 사업을 추진하고 기술보증기금을 전담 수행기관으로 하는 내용의 '중소기업 기술혁신 촉진법'과 시행령을 개정·공포하고 21일부터 시행한다고 밝혔다.

개정법과 시행령 시행에 따라 중기부는 중소기업 기술거래와 사업화 활성화를 위해 △기술거래 알선 및 중개 △연구개발 지원 △정보망의 구축·운영 및 관리 △기술신탁관리 △기술매입 및 투자 △수요발굴 및 조사·분석 △기반조성 등의 사업을 추진할 수 있게 됐다.

내년에는 우선적으로 중소기업 수요 중심 기술거래 기반조성과 도입기술의 사업화와 제품화 원스톱 지원을 핵심으로 하는 '중소기업 기술거래 활성화 지원사업(정부안 47.6억)'을 추진할 예정이다.

기술거래 전담조직과 기술혁신 계정도 설치된다. 기보 내 사업수행 전담조직을 신설하고, 중소기업 기술거래 수요발굴, 플랫폼(Tech-Bridge, 테크브릿지)를 활용한 기술매칭과 도입기술의 제품화까지 단절없는 원스톱 지원체계를 마련해 현재 보증 전문기관에서 향후 기술거래 전문기관으로 역할을 확대한다.

또 중소기업의 개방형 혁신성장 지원에 소요되는 정책예산 운영의 독립성을 부여하고, 관리·감독을 강화하기 위해 종래 기보의 금융성 기금과 별도로 '기술혁신 계정'을 두도록 했다.

원영준 중기부 기술혁신정책관은 "기술거래 시장에서 중소기업이 높은 비중을 차지함에도 불구하고 외부로부터 도입한 기술의 사업화 성공률은 최근 3년 평균 18% 수준에 그치고 있다"면서 "개정법 시행으로 기술거래→최종제품→혁신성장의 선순환 구조를 만들어 기술거래 생태계가 촉진될 수 있도록 연내 전담조직, 사업운영, 지원절차 등을 신속하고 차질없이 준비하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr