KB국민은행, 캄보디아 프라삭 마이크로파이낸스 100% 지분 인수

잔여지분 조기인수 추진

캄보디아 리딩뱅크 도약 및 동남아 시장 전략적 핵심거점 목표

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 캄보디아 프라삭 마이크로파이낸스의 잔여지분 인수를 완료해 지분 100%를 보유하게 됐다고 20일 밝혔다.

KB국민은행은 지난해 4월 프라삭의 지분 70%를 인수해 최대주주가 된 후 프라삭의 해외 자금조달과 리스크관리 노하우를 적극 지원해왔다. 그 결과 지난해 프라삭은 전년 대비 5% 증가한 1억900만달러의 당기순이익을 달성했다. 또한 마이크로파이낸스(MFI) 시장점유율 44.6%로 대출시장 1위, 전체 금융기관 기준 4위의 실적을 시현했다.

이러한 위기극복 경험을 바탕으로 2022년에 진행될 예정이었던 잔여 지분 인수 결정을 앞당겼다. KB국민은행은 높은 수준의 백신 접종률을 보유한 캄보디아의 경제가 회복되는 과정에서 프라삭이 중추적인 역할을 수행해 글로벌 비즈니스 성장세를 주도할 것으로 기대하고 있다. 아시아개발은행(ADB) 발표에 따르면 코로나19 영향으로 캄보디아 경제성장률이 2021년에는 1.9%에 그칠 것으로 전망되지만 2022년에는 5.5%의 성장을 기록할 것으로 예측된다.

국민은행 관계자는 “프라삭의 상업은행 전환을 통해 업무영역을 확장하고 KB가 가진 핵심역량을 프라삭 고유의 경쟁력에 접목시킬 계획"이라며 “프라삭은 향후 캄보디아 리딩뱅크를 넘어 KB의 동남아 비즈니스 확장 과정에서 전략적인 핵심 거점 역할을 수행할 것"이라고 전했다.

