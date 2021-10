KOTRA, 한-슬로바키아 방산물자교역 협력 강화 논의

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA는 19일 서울 염곡동 본사에서 ADEX(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회) 참석차 방한한 슬로바키아 국방부 현대화국과 한국-슬로바키아 양국 간의 방산물자교역 활성화 방안을 논의하는 자리를 가졌다.

슬로바키아 국방부 현대화국은 우리나라의 방위사업청과 동일한 역할을 하는 기관이다. 요제프 제쿠치아 슬로바키아 국방부 현대화국장은 KOTRA의 정부간거래(G2G)와 금융지원 방안에 큰 관심을 보였으며 "양국 간 방산교역이 확대되고 산업협력이 지속적으로 강화되기를 희망한다"고 전했다.

유정열 KOTRA 사장은 "최근 슬로바키아가 추진하는 방위력증강 사업에 한국이 가장 좋은 파트너 국가가 될 것"이라며 "KOTRA는 G2G 전담기관으로 양국이 윈윈할 수 있는 방산교역이 이뤄질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 화답했다.

