11월 MSCI 신규 편출입 종목은…"수익률 극대화 전략 구사하라"

[아시아경제 이선애 기자] 11월 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수 정기변경에 새로 편입되는 신규 종목에 관심이 집중된다. MSCI 한국지수에 편입되면 지수를 추종하는 패시브 자금이 유입되는 효과가 있어 주가 변동성이 크다.

20일 증권업계에 따르면 MSCI 지수 정기변경에 엘엔에프, F&F, 일진머티리얼즈, 카카오게임즈, 크래프톤 등의 한국 지수 편입 가능성이 크다.

MSCI 지수는 글로벌 투자은행인 모건스탠리의 자회사 MSCI가 정기적으로 발표하는 주가 지수로 미국계 펀드 대부분이 MSCI 지수를 운용 지표로 둔다. MSCI 지수가 변경되면 글로벌 패시브 펀드들은 기계적으로 이 기준에 맞춰 종목을 사고판다. 때문에 편입종목으로 선정되면 글로벌 자금이 크게 들어와 주가에는 호재로 작용, 반면 편출 종목에 대해선 매도가 이뤄지면서 주가는 하방압력을 받는다. 지수 내 비중이 축소되거나 확대되는 종목 역시 마찬가지다. 교체 종목 발표일과 실제 지수에 편입되는 리밸런싱(지수 변경)일은 각각 다음달 12일, 30일이다.

고경범 유안타증권 연구원은 "엘엔에프와 F&F는 9월 외국인의 강한 순매수로 MSCI 편입 모멘텀이 부각된 것이 확인된다"며 "두 종목과 비교하면 수급 선반영은 미진하지만, 일진머티리얼즈와 카카오게임즈의 편입 가능성도 크다"고 설명했다. 아울러 "크래프톤의 편입 가능성은 '중간'(Mid)으로 제시한다"며 "기준 시가총액으로 편입이 확실해 보이지만, 유동 비율로 편입에 실패한 일부 종목 사례를 고려했다"고 덧붙였다. 지수 편출 가능성이 큰 종목으로는 휠라홀딩스, 신세계, 대우조선해양을 꼽았다. 다음으로 가능성이 큰 종목으로는 씨젠과 제일기획을 제시했다. 더존비즈온, BGF리테일, 롯데쇼핑 등은 편출 가능성 '중간'으로 전망했다.

강송철 유진투자증권 연구원은 "카카오게임즈, 크래프톤, 엘앤에프, F&F, 일진머티리얼즈 등 5종목의 편입을 예상한다"면서 "다만크래프톤, 엘앤에프, F&F가 지수에 편입될 가능성이 카카오게임즈, 일진머티리얼즈보다 크다"고 내다봤다. 대우조선해양, 롯데쇼핑, CJ대한통운, BGF리테일, CJ 등은 편출될 것으로 전망했다.

전문가들은 정기 리뷰가 발표되는 날 신규 편입종목을 매수했다가 지수가 적용되는 날 매도를 통해 차익을 실현하는 방식을 추천한다. 편입 기대감으로 주가가 상승하고 실제로 리밸런싱이 실시된 이후엔 상승재료가 소멸된다는 점을 고려한 투자 전략이다. 신한금융투자에 따르면 리뷰 발표일 매수 후 변경일 당일 매도하는 전략의 절대 수익률은 2015년 이후 평균 6.5%를 기록했다.

공격적으로 투자한다면 MSCI 지수에 편입되거나 지수 내 비중이 확대될 것으로 예상되는 후보 종목을 지수변경 한 달 전에 미리 사두는 방법도 있다. 편입종목에 수급이 몰리기 전 더 저렴한 가격에 종목을 선점하는 것이다. 다만 예상과 달리 편입이 불발될 경우 실망 매물이 쏟아질 수 있다. 강송철 유진투자증권 연구원은 "2020년 이후 교체 종목 발표 이후보다 편입 종목을 예상해서 미리 사는 구간에 시장 대비 초과 수익이 더 높게 나타났다"며 "MSCI 지수 정기변경의 경우 교체 종목 발표 한 달 전 구간에서 기대할 수 있는 초과 수익이 가장 컸다"고 설명했다.

한편 올해 MSCI 한국 지수에서 편출 또는 편입된 종목들을 살펴보면 5월 반기리뷰에는 HMM, SKC, 하이브, 녹십자 등 3종목이 새로 편입되고 현대해상, 한화, 롯데지주, GS리테일, 삼성카드, 오뚜기, 한국가스공사 등 7종목이 편출됐다. 8월 분기리뷰에서는 SK아이이테크놀로지, SK바이오사이언스, 에코프로비엠 등 3종목이 추가되고 케이엠더블유가 빠졌다.

