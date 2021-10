한국미즈노가 미즈노프로(Mizuno Pro) 출시 기념 구매 이벤트를 펼친다.

공식 대리점에서 미즈노프로 아이언을 7피스 이상 세트 구매하면 신제품 T22 단조 웨지와 얼라인먼트 스틱 세트를 증정한다. 오는 12월31일까지 선착순 300명 한정이다. T22는 순수 연철 소재 단조 웨지로 전세계 투어 선수들이 이미 그 성능을 입증했다. 48~60도 등 7가지 로프트가 있다. 아이언 구매와 동시에 현장에서 즉시 수령이 가능하다.

희망하는 스펙이 없다면 별도 배송한다. 아이언 세트 구매 후 공식 홈페이지 이벤트 페이지에서 제품에 부착된 정품 홀로그램 시리얼 넘버 16자리를 입력하면 추가 보너스가 기다리고 있다. 바로 스틱 2개와 커버로 구성된 얼라인먼트 스틱 세트다. 홈페이지에 등록된 고객의 주소지로 보내준다. 이벤트 응모는 한 아이디 당 한 번으로 제한된다.