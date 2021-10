[포토] 김수영 양천구청장, 목동아파트 재건축준비위원회연합회 간담회 참석

[서울시 자치구 포토 뉴스]민주평화통일자문회의 마포구협의회 제20기 출범...오승록 노원구청장, 테네비스 기능성 신발 전달심 참석

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장은 지난 15일 저녁 양천구청 공감기획실에서 개최된 목동아파트 재건축준비위원회연합회 간담회에 참석했다.

목동아파트 재건축준비위원장 등 14명이 참석한 이 자리에서 김 구청장은 지난 13일 재건축 등 주택정책 협력을 위한 국토교통부 장관과의 간담회에서 논의된 내용을 전달한 후 안전진단과 관련된 단지별 의견을 청취했다.

마포구(구청장 유동균)가 18일 민주평화통일자문회의 마포구협의회 제20기 출범식 및 제3분기 정기회의를 개최했다.

회의는 임원진 22명은 대면으로 그 외 자문위원은 온라인으로 회의에 참석했다.

오승록 노원구청장은 18일 오후 1시30분 구청장실에서 진행한 TENEVIS(테네비스) 기능성 신발 후원물품 전달식에 참석했다.

테네비스는 허리와 발바닥 통증 완화, 관절보호 기능이 있는 기능성 신발 판매업체로 지역사회의 이웃들에게 전달해 달라며 기능성 신발 200켤레(총 3600만원 상당)를 기부했다.

구는 기부 받은 물품을 지역내 저소득층에게 전달할 예정이다.

이날 행사는 오승록구청장을 비롯 신현진 테네비스 코리아 대표 등이 참석한 가운데 물품전달, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “코로나19장기화로 인한 어려움 속에서도 이렇게 이웃사랑에 앞장 서 주셔서 감사하다”면서 “전해주신 소중한 물품은 꼭 필요한 분들에게 전달하도록 하겠다”며 고마움을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr