신한銀, 자이냅스와 업무협약 체결…AI기반 新 고객소통 서비스 제공

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 자이냅스와 목소리 생성 기술을 활용한 새로운 금융 서비스를 제공하고자 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

자이냅스는 챗봇과 음성봇에서 다양한 언어 데이터로 입력된 문장을 목소리로 표현하는 AI 기술과 자연스러운 대화를 유도하는 자연어 이해 기술을 보유한 기업이다.

이번 업무협약을 통해 양사는 신한금융그룹의 통합 AI 컨택센터를 고도화하고, 신한은행 AI 연구센터인 AICC와 금융 데이터 관련 신사업을 발굴하는 등 긴밀한 업무 협력을 추진해 나갈 계획이다.

이를 통해 신한은행은 AI 기술을 활용한 디지털 혁신 서비스를 제공할 예정이며 향후 고객 소통을 위한 채널에 AI 기술을 결합해 미래 금융 서비스의 청사진을 그려나갈 수 있을 것으로 기대된다.

신한은행 관계자는 "고객 상담을 담당하는 다양한 챗봇과 음성봇에서 AI 기반의 상담을 진행할 수 있게 해 고객들의 금융 서비스 만족도를 더욱 높여나갈 것"이라며 "이를 바탕으로 신한금융의 비전인 '더 쉽고, 편안한, 더 새로운 금융'에 발맞춰 AI와 고객이 소통하는 채널을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

