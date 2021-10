크래프톤, 이마트 본사 건물 매입 우선협상대상자로 선정

[아시아경제 공병선 기자] 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 487,000 전일대비 14,500 등락률 +3.07% 거래량 148,813 전일가 472,500 2021.10.18 14:31 장중(20분지연) 관련기사 따상 신화 이제는 끝?...공모주 흥행 끝나가나삼성자산운용, KODEX K-메타버스 액티브 ETF 상장외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수 close 은 양해각서 체결을 통해 이마트의 성수동 본사 건물 매입의 우선협상대상자로 선정됐다고 18일 공시했다. 크래프톤은 미래에셋자산운용과 컨소시엄을 구성했다.

크래프톤 측은 장기 거점을 확보하고 온·오프라인으로 글로벌 이용자와의 접점을 넓힐 수 있는 복합문화공간을 조성하기 위해 매각 입찰에 참여했다고 밝혔다.

