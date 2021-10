LG에너지솔루션, 스텔란티스와 배터리 공장 짓는다…연산 40GWh 내년 착공

LG에너지솔루션·스텔란티스, 전기차 배터리 합작법인 MOU

북미 연간 40GWh 규모…2024년 생산 목표

[아시아경제 최대열 기자] LG에너지솔루션은 세계 4위 완성차업체 스텔란티스와 전기차 배터리 합작법인을 설립해 북미 지역에 배터리 공장을 설립하기로 했다고 18일 발표했다. 두 회사가 짓는 공장은 연산 40GWh 규모로 전기차에 들어갈 배터리 셀·모듈은 만든다.

공장 부지는 최종 검토중으로 내년 2분기 착공해 오는 2024년 1분기 생산한다는 목표를 내놨다. 이곳서 만든 배터리는 스텔란티스의 미국·캐나다·멕시코 공장에 공급돼 스텔란티스 산하 브랜드의 차세대 전기차에 들어간다고 LG 측은 전했다. 스텔란티스는 이탈리아·미국 완성차업체 피아트크라이슬러(FCA)와 프랑스 자동차업체 푸조시트로엥(PSA)이 합병해 올해 1월 출범한 회사로 앞서 2025년까지 전기차 전환에 41조원(300억유로)을 투자하겠다는 계획을 내놨다.

김종현 LG에너지솔루션 사장은 "스텔란티스와의 합작법인 설립은 양사간 오랜 협력 관계에 있어 또 하나의 기념비적인 이정표"라며 "북미 전기차 시장에서 고객에게 최고의 가치를 제공하는 배터리 솔루션 업체로 확고히 자리매김할 것"이라고 말했다. 카를로스 타바레스 스텔란티스 CEO는 "새로운 표줄이 될 효율성과 열정을 담은 전기차로 업계를 선도하겠다"라고 말했다.

이번 합작법인 설립으로 스텔란티스는 전동화 전략에서 경쟁력 있는 배터리를 안정적으로 확보할 수 있게 됐다. 최근 전기차 보급이 빠르게 늘면서 북미나 유럽 등에선 앞으로 수년간 배터리 수급이 쉽지 않을 것이란 전망이 제기돼 왔다. 미국에서 제너럴모터스(GM)와 합작공장을 짓고 있는 LG에너지솔루션으로선 차별화된 기술력과 양산능력을 다시 한 번 입증했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr