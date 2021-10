완주군, 열린 어린이집 18개소 선정

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 보육정책 위원회(위원장 이승미 교수)를 개최하고 열린어린이집 18개소를 심의·선정했다고 18일 밝혔다.

열린어린이집은 시설개방을 통해 부모참여를 확대해 믿고 맡길 수 있는 보육환경을 조성함으로써 아동학대 예방 및 수요자 중심의 보육서비스를 실현하는데 목적을 두고 있다.

완주군은 지난 8월 30일부터 열린어린이집 신청을 접수하고 서류 및 현장 평가 후 개방성, 참여성, 지속가능성, 다양성, 지자체 기준 등 5가지 부문을 심사해 신규 선정 6개소, 재선정 12개소 등 총 18개소를 올해 열린어린이집으로 최종 선정했다.

이로써 완주군 내 열린어린이집은 기존 11개소를 포함해 29개소가 운영 중이다.

선정된 어린이집은 공공형어린이집 신규 선정, 국공립 재위탁 심사 시 가점 및 배점, 교재교구비 우선 지원 및 어린이집 급간식비 등 다양한 혜택을 제공하고, 자율적 운영을 보장할 계획이다.

