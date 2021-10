[아시아경제 이선애 기자] 한국예탁결제원은 올해 3분기 예탁원 전자등록시스템을 통한 채권·양도성예금증서(CD) 전자등록 발행규모가 약 112조원으로 집계됐다고 18일 밝혔다. 이는 작년 동기 대비 1.7% 감소, 2분기 대비로는 15.7% 감소한 것이다.

채권 등록발행 규모는 작년 동기보다 1.1% 감소한 약 107조7000억원이었고, CD 등록발행 규모는 15.6% 감소한 약 4조3000억원이었다. 유형별 금액은 회사채(금융회사채·SPC채 포함) 58조9000억원, 특수채 41조9000억원, 지방공사채 9000억원 등이다.

작년 3분기와 등록발행 규모를 비교하면 지방채(-12.5%), 금융회사채(-8.9%), 유동화SPC채(-26%), 특수채(-3%) 등은 줄고, 지방공사채(50%), 일반회사채(7.5%) 등은 늘었다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr